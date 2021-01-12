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لغير القادرين.. «تحيا مصر» يخصص الحساب رقم 037037 لتلقي مساهمات توفير لقاح كورونا.. تامر عبد الفتاح: توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا على قمة أولويات الصندوق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:00 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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صدى البلد
تامر عبد الفتاح:
تدشين حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين بشعار "نتشارك من أجل الإنسانية"
تخصيص رقم الحساب "037037 – مواجهة الكوارث والأزمات" لتلقي التبرعات لتوفير اللقاح لغير القادرين
وفرنا 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر و1000 كاشف للفيروس منذ بداية الجائحة
وفرنا 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة و 240 جهاز تنفس صناعي و 16 ألف بدل عزل واقية ومليون كمامة جراحية

قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين بشعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، مؤكدا أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا على قمة أولويات الصندوق.

وأضاف أنه تم تخصيص رقم الحساب "037037 – مواجهة الكوارث والأزمات" في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء أكانت "Credit Card" أم "Debit Card".

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين.
 
وأوضح "عبد الفتاح" أنه منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، ونجح في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة - N95، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

وفيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، أوضح عبد الفتاح أن قوافل صندوق تحيا مصر منذ بداية الأزمة، قامت بتوفير المواد الغذائية، والملابس والأغطية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن هناك مليون و 660 ألف أسرة استفادت من مبادرات الصندوق خلال الجائحة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، وتم استهداف العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، كذلك العمالة غير المنتظمة في مقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، فضلا عن دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخصص الصندوق رقم الحساب "037037 – مواجهة الكوارث والأزمات" في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء أكانت  "Credit Card" أم "Debit Card".

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