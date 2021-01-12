فوق الركبة.. مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت مي عمر، ببليزر قصير فوق الركبة ذات القماش الكاروهات ، وانتعلت بوك بكعب عال باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تكشف جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج.



