رئيس الوزراء يشهد تدريب منتخب كرة اليد الأخير قبل انطلاق كأس العالم

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدريب الأخير لمنتخب مصر لكرة اليد قبل خوضه مباريات كأس العالم التي ستقام في مصر، وكذا الترتيبات الأخيرة لافتتاح قبل انطلاق البطولة في 13 يناير الجاري .





وكان قد أكد "مدبولي"، أهمية بذل كل الجهود للخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم، مشيرا إلى ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم، للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضيّ المهم.





ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية.