برلمانى يوضح علاقة المؤسسات المدنية بمجلس النواب الجديد ..فيديو

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يصل عددها إلى 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية مؤكدا أن هذه الجمعيات لها علاقة قوية بمجلس النواب.





وأضاف عبد القوي خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، ان مجلس النواب معني بالعديد من الأمور التي تعمل على تنظيم العمل الأهلي وعلاقة المجتمع بالدولة والحكومة واجهزة الدولة المختلفة مؤكدا على ان النواب يعملون علي تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية .



