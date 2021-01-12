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أخبار البلد

القومي للمرأة يسلم جوائز مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة في مشروعات تخرج الطلاب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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أمل مجدى
سلمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام  جوائز المسابقة التي أطلقتها ضمن فعاليات حملة ال١٦ يوم  لمناهضة العنف ضد المرأة فى مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الاعلام المختلفة ، وجوائز ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت حلول  لقضايا المرأة في المجتمع لتشجيعهم على مسيرة علمية فاعلة  لدعم  النساء و مساندتهن لأداء ادوارهن في كافة مجالات الحياة ، وكذلك مبادرات شباب حي الاسمرات التى  تناولت إستعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وانشطة توعية باستخدام السوشيال ميديا. 

يذكر أن الفائزين بجوائز المسابقة التى أطلقتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة الفائزين جاءت كالتالي فى مجال مبادرات شباب حي الاسمرات لاستعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وانشطة توعية وإستخدام السوشيال ميديا فازت تجربة "فوتبول فري" والتي تهدف الى دعم المساواة بين الجنسين  وتجربة فيلم "خلاويص" وهو فيلم وثائقي قصير يعالج قضية زواج القاصرات.

وفى مجال البحوث العلمية التي تناولت قضابا المرأة في المجتمع  فازت الدكتورة ولاء يحيى عن بحث "بعنوان دور مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فى توعية المرأة المصرية تجاه العنف الأسري كما فازت الدكتورة نورهان مجدي عن رسالة بعنوان "صورة المرأة فى الدراما الأجنبية المدبلجة بالعربية وإنعكاسها على صورة الذات لدى المرأة المصرية".

وفى مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الاعلام المختلفة فاز فيلم "فيكي منها" من إنتاج طلاب قسم علوم الإتصال والاعلام كلية الآداب جامعة عين شمس والذي يناقش ثلاث شخصيات نسائية واجهن مشاكل حياتية تغلبن عليها وأصبحن قدوة ، كما فاز فيلم "الحباسة" من إنتاج طلاب الجامعة الأمريكية والذي يناقش قصة سيدات يمارسن مهنة صعبة وهي صيد الأسماك يدويا بمحافظة كفر الشيخ .
القومي للمرأة يسلم جوائز مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة في مشروعات تخرج الطلاب
القومي للمرأة يسلم جوائز مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة في مشروعات تخرج الطلاب
القومي للمرأة يسلم جوائز مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة في مشروعات تخرج الطلاب
القومي للمرأة يسلم جوائز مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة في مشروعات تخرج الطلاب
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