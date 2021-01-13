برلماني: نسعى للتوازن بين الرقابة والتشريع وتحسين معيشة المواطن

قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس لنواب، إن برلمان 2020 أدي دور عظيم في ظل مروره بمرحلة إنتقالية عصيبة وذلك من خلال إقراره حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي ساهمت في وضع كافة مؤسسات الدولة علي الطريق الصحيح لتحقيق خطة الدولة في التنمية الشاملة.

أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك مؤشرات عالية توحي بفوز المستشار حنفي الجبالي بمنصب رئاسة المجلس وذلك بإعتباره هرم كبير من قيادي السلطة التشريعية والحياة النيابية في مصر،لافتا إلي أنه هو الأصلح لتولي المهام وهذا وفقا لرأيه الشخصي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيعمل علي إقامة التوزان بين الدور التشريعي والرقابي وذلك لضبط أداء قطاعات ومؤسسات الدولة، مؤكدا علي العمل في تكوين قيادات إدارية تتمتع بالكفاءات والخبرات اللازمة للإدارة، نظرا لوجود بعض الكيانات تحتاج إلي منحها إدارات ذات فاعلية أكثر، مؤكدا أن تمثيل المرأة والشباب القيادي من شأنه إفراز رؤي جديدة ومبتكرة تخدم المصلحة العامة للدولة.

وأشار النائب ابراهيم نظير، أنه ينوي إستئناف مسيرته في مناقشة القضايا التي تتعلق بالميزانية والشئون المالية وذلك بإنضمامه للجنة الخطة والموازنة العامة، من أجل إحداث الحوكمة لهذه المسائل التي بمثابة أمن قومي للدولة .

وتابع النائب حديثه، قائلا : أن رفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطن والعمل علي النهوض بمجالات الصحة والتعليم وذلك لكونهم أولويات الدولة في النهوض بهم، مشيرا إلي أن مصر في طريقها إلي التحول لدولة عظمي.