العثور على جثة بها شبهة جنائية داخل إحدى الشقق فى عزبة حامد بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة لرجل ثلاثينى بها شبهه جنائية داخل إحدى الشقق بمنطقة عزبة حامد بمدينة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة لرجل ثلاثينى داخل إحدى الشقق بمنطقة عزبة حامد.

تبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى بيشوى أشرف غطاس 32 عاما، ويوجد بها شبهه جنائية.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و ضبط الجناة.

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