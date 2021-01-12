ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مكأفاة مالية ضخمة لـ«اتحاد جدة» السعودى بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:05 م
اتحاد جدة
اتحاد جدة
Advertisements
القسم الرياضي
قرر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مكافأة اتحاد جدة بعد تأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشرت صفحة وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بيانا وكتبت:«سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

وكان الاتحاد السعودي قد وصل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الشباب في نصف النهائي، وسيواجه في المباراة النهائية فريق الرجاء المغربي والذي تأهل على حساب الإسماعيلي.


يذكر أن أحمد حجازي يلعب مع اتحاد جدة السعودي منذ بداية الموسم ويقدم مستويات رائعة، ولكن لسوء حظه سيغيب عن مواجهة نهائي البطولة العربية لتراكم البطاقات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب