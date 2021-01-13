هاني الناظر يحذر من الإفراط في استخدام الكحول.. فيديو

حذَّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من الافراط في استخدام الحكول والكلور، قائلا: «ليه الناس اللي قاعدين في البيت ومفيش عنده مصاب بكورونا بيفرطوا في استخدام الكحول».





وأضاف "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإفراط في استخدام الكحول تسبب في الإصابة بحساسية الجلد وأيضًا الإصابة بحساسية صدرية لكثير من الأفراد.





وأشار الدكتور هاني الناظر، إلي أن الإفراط في استخدام الكحول ورشه على الملابس والأدوات ليس صحيحًا.





وأوضح الدكتور هاني الناظر، أن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كافية لإزالة الطبقة الدهنية التي تكون علي اليدين.



