حدث ليلاً | أبوالعينين: تكليف وتشريف من أجل مصر .. تفاصيل عودة رحلات الطيران مع قطر.. غارات إسرائيلية على سوريا.. تصويت بالأغلبية لعزل ترامب

تقدَّم النائب محمد أبو العينين، وكيل ثان مجلس النواب، بالتحيّة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس؛ عقب انتخابه وكيلًا ثانيًا للبرلمان، قائلًا: "طوَّقتم عُنقي باختياري وكيلًا لمجلس النواب، أتوّج بها كفاح السنوات، وهو تشريفٌ وتكليفٌ بمُواصلة العمل من أجل مصر، وتحقيق طموحاتها غير المحدودة"..