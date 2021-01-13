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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد داوود على السوشيال ميديا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان أحمد داود متابعيه بصورة له وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .

وعلق أحمد داوود ، على الصورة " الحمد لله ". 

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وخاض أحمد داوود ، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.

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