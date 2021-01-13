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منوعات

بيتزا الماء.. مطالبات بالقبض على رجل بسبب طريقة أكله "فيديو"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان الأمر دائمًا يتطلب حدثًا هائلًا ليجتمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رأي واحد، ولكن تحقق ذلك من خلال مقطع فيديو واحدًا يسمى ببساطة "بيتزا الماء".

هناك بعض الكنوز في الحياة التي لا ينبغي العبث بها أبدًا ، ومن ضمن تلك الكنوز هي البيتزا بطعمها اللذيذ، ولكن أحد الأزواج قرر أن تكون طريقة تناوله للبيتزا موضع هجوم عليه.

لذلك عندما شاركت امرأة مقطعًا تسأل عما إذا كانت الطريقة التي يأكل بها زوجها البيتزا مقبولة ، فربما كانت مستعدة لرد الفعل العنيف الذي سيتبعه، فقد نشرت على Reddit، أن زوجها يدير البيتزا تحت صنبور المطبخ، لتبريدها  قبل تناولها.

كتبت:" في الكلية، كنت أنا وزوجي نصنع بيتزا في الفرن وكان يدير شرائحه تحت الماء لتبريدها بشكل أسرع. يقول إنه لم يغير المذاق بينما يزال جيدًا".

وباتت تلك عادته عند تناول البيتزا، وشاركت مقطع فيديو مزعجًا للغاية لزوجها وهو يمسك شريحة تحت صنبور المياه في حوض المطبخ ثم يقوم بأكلها.

وكتبت: "الإطار الزمني النموذجي للبيتزا يتم إخراجها من الفرن ، بعد 2-3 دقائق يقطعها ، ثم يقوم على الفور بتشغيل شريحتها تحت الماء. لا تبتل القشرة كثيرًا".

وحظي مقطع الفيديو على تعليقات الكثيرين من المستخدمين، الذين هاجموه ووصفوا طريقته بأنها جريمة يحاسب عليها القانون، فيما طالبوا زوجته بالإبلاغ الشرطة عنه بسبب طريقته المقززة في تناول الطعام. 

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