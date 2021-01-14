فخرى الفقى يكشف أولويات البرلمان خلال الفترة القادمة

قال النائب فخرى الفقى ، عضو مجلس النواب أن البرلمان سيكون على أولوياته خلال الفترة القادمة إصدار القوانين الإقتصادية وإقرار الموازنة و الخطة الإقتصادية والإجتماعية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومتابعة بيان رئيس الجمهورية.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب عليه أن يصدر تشريعات تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى فى ظل زيادة معدل النمو السكانى فى مصر.





وأكد عضو مجلس النواب أننا فى حاجة إلى ضبط التكدس الديموجرافى فى ظل الزيادة السكانية ، وبالتالى فلابد من إعادة توزيع هذه الزيادة فى ربوع مصر على الأجيال القادمة ، حتى نخرج من الوادى الضيق.





وطالب بضرورة منح الدولة حوافز إيجابية لكل من يتزوج حديثا وينجب طفلين فقط ، على ان يتم حرمان أى مواطن من هذه الحوافز حال إنجابه أكثر من طفلين.



