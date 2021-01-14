ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فخرى الفقى يكشف أولويات البرلمان خلال الفترة القادمة

الخميس 14/يناير/2021 - 02:00 ص
النائب فخرى الفقى
النائب فخرى الفقى يؤدى اليمين الدستورية
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب فخرى الفقى ، عضو مجلس النواب أن البرلمان سيكون على أولوياته خلال الفترة القادمة إصدار القوانين الإقتصادية وإقرار الموازنة و الخطة الإقتصادية والإجتماعية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومتابعة بيان رئيس الجمهورية.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب عليه أن يصدر تشريعات تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى فى ظل زيادة معدل النمو السكانى فى مصر.

وأكد عضو مجلس النواب أننا فى حاجة إلى ضبط التكدس الديموجرافى فى ظل الزيادة السكانية ، وبالتالى فلابد من إعادة توزيع هذه الزيادة فى ربوع مصر على الأجيال القادمة ، حتى نخرج من الوادى الضيق.

وطالب بضرورة منح الدولة حوافز إيجابية لكل من يتزوج حديثا وينجب طفلين فقط ، على ان يتم حرمان أى مواطن من هذه الحوافز حال إنجابه أكثر من طفلين.

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الإستثمار والذى وافق عليه مجلس النواب السابق ، وذلك فى ظل الإيقاع التكنولوجى الذى نعيشه فيه.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

غراب مفقود يهدد بريطانيا بالدمار وبرج لندن بالانهيار.. تفاصيل

رسالة حزينة من حاكم دبي على تويتر... تفاصيل

سعر سيارة هيونداي i10 موديل 2017 في سوق المستعمل

نفى وجود أي عروض رسمية لضم زيزو.. خالد الغندور يهاجم نادر شوقي

نانسي بيلوسي توقع رسميا على عزل الرئيس ترامب

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها