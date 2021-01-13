جمارك السويس: الإفراج عن 872 سيارة ملاكي ونصف نقل خلال ديسمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب خلال شهر ديسمبر 2020 عن 683 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري ، وعن 171 سیارة نظم خاصة ( إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات ) بقيمة إجمالية 158 مليون و34 ألف جنيه.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 58 مليونًا و988 ألف و486 جنيهًا فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 37 مليون و 443 ألف و666 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 96 مليون و 432 ألفا و152 جنيها.





وخلال شهر ديسمبر 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 18 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 5 مليون و 616 ألف و 423 جنيها .





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 684 ألف و 927 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 22 ألف و189 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 56 ألف و164جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و 763 ألف و280 جنيها .





وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر ديسمبر 2020 عن 872 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 163مليون و 650 ألف و508 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 99 مليون و 195 ألف و 132 جنيها .





من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ديسمبر 2020 حوالى 52 سيارة كما تم إعادة تصدير 87 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت