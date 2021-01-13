إجراء 3250 عملية جراحية لمرضى القلب غير القادرين في الشرقية بالمجان

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تدعم مرضى القلب غير القادرين فى الشرقية، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور 3600 جنيه شهريًا أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنصف ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب ب 250 جنيها.





واشار "فؤاد"، إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.





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وأوضح "فؤاد" أن جمعية الأورمان نفذت 3250 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا ، لمرضى القلب لغير القادرين بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الشرقية (مركز ابوحماد – مركز أبوكبير – مركزأولادصقر – مركز الابراهيمية – مركز الزقازيق – مركز بلبيس – مركز فاقوس – مركز كفرصقر – مركز الحسينيه – مركز مشتول السوق – مركز منيا القمح – مركزديرب نجم – مركز ههيا) .





جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن في اجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

وعلي جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى ديرب نجم المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين علي المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وحرص المحافظ ، على تفقد شبكة الغازات "الأكسجين"

بالمستشفى والتي تعمل بسعة 6000 لتر وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا علي ضرورة

المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل

الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة

عند الحاجة إليها





كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفي ديظرب نجم المركزي تفقد قسم

الإستقبال ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 39 ماكينة تعمل على

مدار الإسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لعدد 183 مريض ، وشدد المحافظ على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحده الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين.





وأطلع مدير المستشفى محافظ الشرقية على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى والإجراءات المتبعه في التعامل معهم ومع حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأوصى محافظ الشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومتابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.