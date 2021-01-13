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محافظات

لمواجهة كورونا..فض سرادقات الأفراح والعزاء بعدد من مراكز الشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:06 ص
سرادقات الافراح
سرادقات الافراح
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والافراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القري والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام  بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين  وأسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقه حي مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.


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كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بفض سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سرادقين أفراح  بقريه العدلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض فرح بقريه منزل حيان و فض سرادقين عزاء بقريه كفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظًا على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية انه تم إصدار تعليمات مشددة لمدير ادارة فاقوس الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين بالادارة فور تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعى حول الام التى تقيد ابنها بشجرة خوفا من هروبه .

 

ووجه وكيل الوزارة على الفور الادارة الاجتماعية التابع لها الحالة لبحثها وتقديم كافة الخدمات المتاحة مشيرا الي انه بعد البحث اتضح ان "ال" المواطنة مطلقة تبلغ من العمر 52 عام وتتقاضى معاش ضمانى ولديها ابن عمرة 26 عام مريض عقلى يعانى من نوبات صرع ويعيشوا مع الجد والابن يحصل على معاش من التضامن .

 

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي انه تم تكليف رئيس الوحدة بعمل بحث لتقديم مساعدة من مؤسسة التكافل وتكليف رئيس مكتب تأهيل المعاقين بفاقوس لعمل كارنية خدمات متكاملة للابن . وتاهيله وتقديم الدعم النفسى له .


كما اوصى وكيل الوزارة جمعية الاورمان باعادة اعمار المنزل المقيمين به.

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