محافظ الدقهلية يسلم القروض الحسنة لـ46 حالة من الأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم قروض حسنة لعدد 46 حالة من الاسر الاولى بالرعاية والمرأة المعيلة والشباب المستحقين لاقامة مشروعات مستدامة باجمالى قروض322 ألف جنيه، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية مع بنك القاهرة وجمعية الاورمان بالدقهلية.





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بالمحافظات.



وسلم المحافظ الشيكات بالقروض المشار اليها للمستحقين خلال احتفالية مصغرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، وأيمن فتحى ممثل بنك القاهرة، واحمد عبد المحسن ممثل جمعية الاورمان بالدقهلية.





ويبلغ قيمة القرض الواحد 7 آلاف جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للفئات المستحقة ليقيموا بها مشروعات مستدامة تدر عائدا مستمرا لتوفير حياة كريمة لهم.



فى ذات السياق وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجمعية الاورمان وبنك القاهرة وللمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.





وأشار إلى أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

