لحين ظهور الرؤية.. دار الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جماد الآخر

أعلنت دار الإفتاء المصرية ، أن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وأن اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر جماد الأول .





والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.









وأكدت أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.











