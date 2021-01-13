المركز القومي للترجمة يعلن عن قائمة الأكثر مبيعًا خلال 2020

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، اليوم الأربعاء، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال عام 2020.





وضمت القائمة الكتب التالية :"الصحافة المدمجة"،"المسيحية القبطية في ألفي عام" ،"سحر مصر"،"تراث دافنشي: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ مصر القديمة"، "اليهود والعالم والمال"، "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي"، "التعقل: ممارسات عملية لحل مشكلات الحياة اليومية"، "غواية اللامعقول"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي".





كما ضمت القائمة أيضًا: "مصر في القرن 19 :محمد علي إلى الاحتلال البريطاني"، "كيف أصبح العهد القديم كتابًا:تدوين إسرائيل القديمة"، "بانوراما الأفكار الفلسفية"، "أصول التاريخ الأوروبي الحديث"، "تاريخ شعبي للعالم" بجزئية،"شوبنهاور :مقدمة موجزة"، "مثنوي"،"تاريخ الفلسفة في الإسلام "، "قصة الفيزياء"،"فلسفتي كيف تطورت"، "هكذا تكلم زرادشت"، "مباهج الفلسفة".





كما ضمت الكتب "المرجع في علم النفس السياسي"، "العلم عند العرب"، "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون"، "العقلية البدائية "، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "تشريح الفيلم"، "مصر بعد الفراعنة:من الإسكندر حتى الفتح العربي"، "ذكريات أميرة مصرية"، "الأصول العرقية والرق في الشرق الأوسط"، "الدولة المصرية القديمة"، "النسوية وحقوق المرأة في العالم".