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رياضة

تعديلات جديدة فى مواعيد الدوري المصري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:05 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الانتاج الحربي مع أسوان ضمن الجولة 12 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة مساء السبت 6 فبراير المقبل بستاد السلام بدلا من اقامتها الأحد 7 فبراير.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى: 

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير 

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي  ، الزمالك والمقاصة 29 يناير 

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير  .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس
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