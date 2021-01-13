رقم صادم.. تسجيل أعلي معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





كما سجلت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم 35 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أعلى معدل وفيات منذ انتشار الفيروس في فبراير الماضي.





وذكرت الوزارة اللبنانية ان إجمالي الإصابات ب كوفيد 19 في البلاد ارتفع الي 231936 إصابة بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1740 حالة.





كما بلغ إجمالي حالات الشفاء في لبنان 145873 حالة بحسب بيان وزارة الصحة .



