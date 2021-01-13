ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رقم صادم.. تسجيل أعلي معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا فى لبنان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:16 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

كما سجلت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم 35 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أعلى معدل وفيات منذ انتشار الفيروس في فبراير  الماضي.

وذكرت الوزارة اللبنانية ان إجمالي الإصابات ب كوفيد 19 في  البلاد ارتفع الي  231936 إصابة بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1740 حالة. 

كما بلغ إجمالي حالات الشفاء في لبنان 145873 حالة بحسب بيان وزارة الصحة .

ويدخل لبنان بدءا من فجر غد الخميس حالة طوارئ صحية تستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة خلال 24 ساعة في لبنان

قبل بداية 2021.. لبنان يسجّل رقما "مُرعبا" في إصابات كورونا

لبنان يسجل 2385 إصابة بكورونا و14 وفاة خلال 24 ساعة

عزل بلدتين في جبل لبنان بسبب كورونا

توصية بإغلاق عام 3 أسابيع.. اجتماع لبناني عاجل بشأن كورونا

مسئول لبناني عن كورونا: كارثة بحجم مرفأ بيروت 7 مرات

ترشيحاتنا

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

نشرة المرأة والصحة.. بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

نرمين الفقى تتألق من أحدث جلسة تصوير بفستان لامع

مصر تتقدم على تشيلي 18-11 في الشوط الأول من افتتاحية كأس العالم لليد

باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

نشرة المرأة والصحة.. بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

بـ لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها على إنستجرام