مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة إنبي.. صور

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمسحة طبية، قبل انطلاق مران اليوم، عبر الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة بالدوري.







يأتي ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي يطلقها الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة إجراء اللاعبين والأجهزة الفنية لمسحة طبية، من أجل الكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، لخوض مباراة إنبي، التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.