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فوائد شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس.. وطريقة طهيها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 م
فوائد شوربة الكرنب
فوائد شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس
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آية التيجي
من ابرز فوائد شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس، انها قليلة السعرات الحرارية وحارقة للدهون؛ حيث تساعد على فقدان الوزن، وإن كنتي لا تعرفين طريقة عمل شوربة الكرنب الأحمر، فسوف نقدم لكم طريقة عمل شوربة الكرنب الأحمر على طريقة الشيف «غادة عاطف»، وذلك لاستفادة اكبر من فوائد شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس.

وعن فوائد شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس، فهي احد الاكلات الحارقة للدهون ، حيث أنها تعمل على حرق الدهون في الجسم وبالتالي خفض الوزن ، ويمكن تحقيق ذلك عبر أضافه بعض عناصر غذائية أخرى تعمل معًا كتركيبة خارقة لإذابة دهون الجسم، كما أنها لا تحتاج الى نظام غذائي لفقد الوزن ، فقليلًا من الرياضة أو المشي لمدة 30 دقيقة كفيلة بأن تفقد الوزن 8 كيلوجرام في الشهر.

طريقة عمل شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس

مقادير شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس

- 2 كوب مرق الدجاج .
- 2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس (أو زيت زيتون) .
- 1 عدد جزر (مبشور) .
- معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة) .
- 1 عدد بصل أخضر (مقطع ) .
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون (أو حسب الرغبة) .
- 1 عدد عيدان كرفس .
- 1 عدد كرنب .
- ¼ كيلو حليب خالى الدسم .

طريقة عمل شوربة الكرنب الأحمر للتخسيس :

1- فى حلة يوضع الزيت والبصل ويشوح.

2 - نضيف الجرز والكرفس والكرنب الاحمر ويشوح الخليط.

3- نضيف الشوربة منزوعة الدسم ويترك الخليط على النار حتى ينضج.

4 - نضرب الشوربة فى الخلاط جيدا.

4 - نضيف الشوربة للحلة مرة آخرى وتترك على النار حتى نحصل على قوام غليظ.

5 - نتبل الشوربة بالملح والفلفل الاسود ثم يوضع اللبن ويترك الى ان تغلى الشوربة، و تغرف الشوربة وتقدم ساخنة.

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