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رياضة

رئيس الزمالك يشيد بروعة تنظيم مونديال اليد ويهنئ الفراعنة بالفوز على تشيلى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:17 م
عماد عبدالعزيز
عماد عبدالعزيز
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منتصر الرفاعي
لبى المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك دعوة اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد لحضور حفل افتتاح مونديال اللعبة بالصالة المغطاة لإستاد القاهرة الدولى .

وأشاد  المستشار عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك بروعة التنظيم المصري لحفل افتتاح البطولة وجمال فقراته بجانب التفوق الفنى والفوز الذى حققه منتخب مصر فى أولى مواجهاته بدور المجموعات للمونديال على حساب تشيلى بفارق 6 أهداف .

وقال رئيس الزمالك إن حضور  الرئيس عبدالفتاح السيسى حفل الإفتتاح واعلانه انطلاق مباريات المونديال زاده بريقا وقوة وعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الحدث العالمى وأن مصر ستظل دوما قبلة دول العالم فى جميع المحافل الرياضية والسياسية وسيظل أيضا بلد الأمن والأمن .

وحرص عبدالعزيز على تهنئة كتيبة الفراعنة بالفوز على تشيلى فى ضربة البداية بنتيجة 35-29 متمنيا لهم التوفيق فى المباريات القادمة أمام مقدونيا والسويد والأنطلاق نحو الأدوار التالية .

وشدد على أن الأهم من الفوز بالمباريات روعة التنظيم وتحدى جائحة كورونا وتقديم رسالة قوية للعالم بأن مصر قادرة على إنجاز المهام الصعبة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة والرشيدة متمنيا التوفيق لمنتخب مصر للمنافسة على دخول المربع الذهبى مع أباطرة اللعبة فى أوروبا ومختلف القارات المشاركة فى هذا العرس الرياضي الكبير.

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