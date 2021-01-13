طائرة خاصة.. الاتحاد السكندري يتوجه إلى الغردقة لمواجهة الجونة .. صور

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن مطار برج العرب عبر طائرة خاصة إلى مدينة الغردقة لمواجهة فريق الجونة غدا ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.





واستقر حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للسفر من مطار برج العرب والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.



حراسة المرمى : عماد السيد و محمد صبحى



خط الدفاع : محمد عطوه و محمود رزق ومروان النجار وعمر الميدانى ودايمون لوى وسيد سالم و كريم الديب



خط الوسط : حسام عاشور وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومروان عطيه وعبد السميع سيمو وعمار حمدى وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وأحمد راشد



خط الهجوم : رزاق سيسيه وأكوى و خالد قمر وروماريو ويليامز

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: