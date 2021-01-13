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توك شو

نفسى أتجوز مذيعة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل علاقاته العاطفية..فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:32 م
أحمد سعد
أحمد سعد
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البهي عمرو
كشف الفنان أحمد سعد، أنه سيتزوج قريبًا، وربما خلال شهر من الآن، مازحًا:" أنا في موسم التزاوج بتاعي.. ونفسى أتجوز مذيعة".

وأضاف أحمد سعد خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "النهار"، إن حياته تغيرت كثيرًا، كما أن أهدافه تغيرت، ويعمل على تطوير نفسه فكريًا

وعن دخوله مرحلة التدين خلال زواجه من الفنانة سمية الخشاب، قال:"كنت داخل متدين أوي.. كنت بعمل حاجات وحشة كتير وحبيت أكون شخص تاني.. وكنت في مرحلة روحانية جدًا.. وطوال حياتي شخصيتي أبيض وأسود ومفيش رمادي.".

وأشار إلى أنه بدأ الاهتمام أكثر بالجوهر عن المظهر، مضيفًا:"ياما ناس بشعرها مش كويسين، ومحجبات أيضًا مش كويسين.. وهناك توافق كبير ما بيني وبين خطيبتي الآن".

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