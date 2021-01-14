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أخبار البلد

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الخميس 14/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 14-1- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14- 1- 2021
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيهًا.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


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وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و 32 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 20 جنيها، وكيلو لحم بط المسكوفى 48 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يُذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا
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