ظهر ذلك منذ 2016.. خالد بدوي: الرئيس السيسي يثق في الشباب ويعمل على تطويرهم

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن الرئيس السيسي منذ رئاسته للبلاد وهو يثق في الشباب المصري ويعمل على تطويرهم، معقبا: ظهر ذلك من 2016 عن طريق إطلاقه عام الشباب المصري والبرنامج الرئاسي.



وأكمل: البرنامج عمل على تجميع 500 شاب وشابة للإندماج مع الدولة، وذلك من أجل الاستعانة بهم في المحافل الدولية والمحلية، معقبا: اليوم هناك 6 من خريجي البرنامج الرئاسي من ضمن أعضاء مجلس النواب.



وتابع "بدوي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، بعد 30 يونيو أدركنا جميعا أن كل أحلامنا وأمالنا ستتحقق، والرئيس السيسي وثق في أحلامنا وها نحن هنا نحقق تلك الأحلام.



وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي أثر على مفهوم الحياة بالنشبة لنا، البرنامج الرئاسي جعلنا نشعر بالإلتزام والإرادة وبمدى المسئولية التي تقع علينا.

