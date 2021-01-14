لتصحيح المفاهيم.. القومي للمرأة: إعداد الشهادة التدريبية الخاصة بالدعم النفسي

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان، بحضور أمل عبد المنعم، مديرة المكتب، والدكتورة منة عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، وعدد من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لعرض ومناقشة ما تم التوصل إليه فى إعداد الشهادة التدريبية الخاصة بالدعم النفسى والاجتماعى.





وأوضحت أمل عبد المنعم، أن الهدف الأساسي من الشهادة التدريبية هو تصحيح المفاهيم المغلوطة المختلفة، ونشر ثقافة الصحة النفسية بالمجتمع، وإزالة الوصمة عن المرض النفسى عن طريق الشراكة والتعاون فى حملات توعوية مكثفة تتضمن إعداد فيديوهات توعوية، وعقد ندوات عبر الإنترنت، كما سيتم تحديد موعد لبدء الإعلان علي التقديم للشهادة التدريبية.



