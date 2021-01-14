منح الضبطية القضائية لـ 25 مسئولا بدمياط لمواجهة كورونا





وجاء نص القرار رقم 123 لسنة 2021، الصادر من وزير العدل بتخويل 25 من مسئولي محافظة دمياط بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.





كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أى حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.





يذكر ان رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بدمياط ، يقومون بشن الحملات على المقاهى والكافيها والمحال التجارية لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة الطبية ومواعيد غلق المحال والمقاهى والتاكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.









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أصدر قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة دمياط، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.