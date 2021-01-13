ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تتابع آليات تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بطريق الكورنيش

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:59 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها "استشارى مشروع تطوير كورنيش النيل" و العميد عدنان عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية" الشركة المُنفذة" و المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مُنفذى المشروع.. 


هذا وقد تناول الاجتماع متابعة الأسس والمحاور التنفيذية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ ناقشت "المحافظ" آليات تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار تغطى المنطقة بأكملها لمنع تجمع المياه بهذا الطريق الحيوى وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقًا للمعايير و الاشتراطات الفنية المقررة فى هذا الشأن.

 وفى هذا السياق.. أكدت "محافظ دمياط" على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال ، و الالتزام التام بالمواصفات التى تم تحديدها..

كما وجهت "المحافظ" بتنفيذ الأعمال بالتوازى وفقًا لقطاعات محددة لبدء عمليات الرصف و انشاء الجزيرة الوسطى و الرصيف الموازى للكورنيش بما يتضمنه من سور و برجولات ومقاعد وتركيب بلاطات الانترلوك و تشجير المنطقة .. 

فيما وقد ناقشت "محافظ دمياط" المقترحات النهائية لصيانة أعمدة الإنارة و استبدال المتهالك منها سواء بأكملها او أجزاء منها، وكذا الرصيف الخاص بالكورنيش و الجزيرة الوسطى، حيث كلفت بالدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنجاز هذه المهام فى أسرع وقت ممكن نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى.

أقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وجه بالتنفيذ على الوجه الأكمل.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش كفر الجزار..صور

تعرف على آخر تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في دمياط

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ويوجه بإنهاء الأعمال في المدة المحددة

إنشاء سوق الجمعة بدمياط بتكلفة ٤٥ مليون جنيه

تعرف على الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة دمياط

ترشيحاتنا

بسبب فتحة التهوية..طفلة صغيرة تنقذ أسرة من الموت بالسم..شاهد

وسط وضع متوتر مع إثيوبيا.. انفجار طائرة عسكرية سودانية تحمل أسلحة

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

بطول 1000 كم.. مصر تنشىء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري