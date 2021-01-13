محافظ دمياط تتابع آليات تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بطريق الكورنيش

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها "استشارى مشروع تطوير كورنيش النيل" و العميد عدنان عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية" الشركة المُنفذة" و المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مُنفذى المشروع..









هذا وقد تناول الاجتماع متابعة الأسس والمحاور التنفيذية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ ناقشت "المحافظ" آليات تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار تغطى المنطقة بأكملها لمنع تجمع المياه بهذا الطريق الحيوى وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقًا للمعايير و الاشتراطات الفنية المقررة فى هذا الشأن.





وفى هذا السياق.. أكدت "محافظ دمياط" على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال ، و الالتزام التام بالمواصفات التى تم تحديدها..





كما وجهت "المحافظ" بتنفيذ الأعمال بالتوازى وفقًا لقطاعات محددة لبدء عمليات الرصف و انشاء الجزيرة الوسطى و الرصيف الموازى للكورنيش بما يتضمنه من سور و برجولات ومقاعد وتركيب بلاطات الانترلوك و تشجير المنطقة ..





فيما وقد ناقشت "محافظ دمياط" المقترحات النهائية لصيانة أعمدة الإنارة و استبدال المتهالك منها سواء بأكملها او أجزاء منها، وكذا الرصيف الخاص بالكورنيش و الجزيرة الوسطى، حيث كلفت بالدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنجاز هذه المهام فى أسرع وقت ممكن نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى.





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