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محافظات

تحرير 37 محضر عدم ارتداء كمامة في حملات بدمياط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:53 م
حملات مكثفه
حملات مكثفه
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زينب الزغبي
شنت محافظة دمياط حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا،  حيث استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

و أسفرت هذه الحملات عن تحرير 37 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 7 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية بفارسكور، وكذا 6 ورش ومقهى بدمياط لمخالفتهم مواعيد الغلق.

وعلى صعيد اخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة الدكتور عثمان شعلان حملات مكبرة على الباعة الجائلين و مكبرات الصوت وذلك بقرى "المرابعين، كفر الغاب، أم الرزق، الزهراء، كفر شحاتة، كفر سعد البلد، السوالم، العباسية، كفر سليمان".. 

وقد تم خلال هذه الحملات،  إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على مكبرات الصوت التى تتسبب فى إزعاج المواطنين و التلوث السمعى.
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