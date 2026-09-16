القبض على المتهمين بالتهجم على منزل شخص بالدلنجات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بهدم جزء من منزله وإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة به بالبحيرة وتحريره عدة محاضر ضدهم وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المشكو فى حقهم.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من (نجل عمومة القائم على النشر - مقيم بدائرة المركز) قرر بتضرره من (3 عمال - مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتهجم على منزله وإحداث تلفيات به وكذا كاميرات المراقبة الخاصة به لخلافات جيرة بينهم.. وأمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.. وبإستدعاء القائم على النشر (عامل، مقيم بدائرة المركز) أقر بعدم علمه بضبط المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









