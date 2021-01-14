مستشار الرئيس: لابد من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الفترة الماضية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، وما اتخذته الحكومة من إجراءات حول التعليم في المدارس والجامعات، كانت قرارات صائبة وتم نشرها بالجريدة الرسمية بأحكام تطبيق القرارات الخاصة بكورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا بد من الحرص والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للعمل على انخفاض الحالات.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن وضع مصر حول فيروس كورونا أفضل من بلاد ودول كثيرة تفشى بها المرض بصورة كبيرة.





وطالب " ليس كل حالة تصاب بعدوى تتوجه إلى المستشفى"، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة توجد لها أعراض بسيطة ومن الممكن أن تُعالج في المنزل.