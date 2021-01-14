مبروك عطية: استغلال التجار لظروف المحتاج لا ينطبق عليه مقولة «التجارة شطارة»

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن استغلال التجار لظروف المحتاج لا ينطبق عليه مقولة "التجارة شطارة".





وأضاف "عطية"، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على «mbc مصر»، أن المسلم يمثل الخير في كل الأحوال ولكن عند الحاجة والضرورة عليه أن يمثل الخير بنسبة أكبر.









وأشار العالم الأزهري، إلى أنه يجب ألا نستغل الظروف إلا في تقديم الخير والعطاء فقط، وليس بطريقة سلبية واستغلال الناس.









وكان الدكتور ، أكد أن الاحتكار حرام في الأزمات وأقول للقادرين والأغنياء في حاجة تنقذ حياة مريض كأنه عمل 180 عمرة لأن الله ما تقرب إليه عبده بشيء خارج نطاق الزكاة عمل طيب. مبروك عطية ، أكد أن









وأضاف "عطية"، خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إسعاف المرضى وحاجة الملهوف أفضل عمل يرضي الرب، وأيضا إسعاف المرضى وتهوين والألم والوجع، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.









وتابع: كل مقتدر أن يسهم في شيء سيقدم في صحيفة عمله مجدا عظيما يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولابنون.









وطالب الدكتور مبروك عطية بأن يكون هناك دقيقتان كل يوم لعالم كبير يقدم توعية للناس وقت الأخطار.



