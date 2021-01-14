نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

أعلن محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.
وكان "روقا"، تعرض للإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة، إلا أنه تعافى منه، وبالتحديد يوم 11 يناير الماضي.
ونشر روقا عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام"، "إيجابي كورونا تاني".
وكان روقا شارك مع الزمالك في مباراتين خلال الموسم الحالي ضد سموحة وإنبي في الدوري الممتاز، وغاب أمام طلائع الجيش والمصري وبيراميدز والمقاولون العرب.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.