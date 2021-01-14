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أخبار البلد

40 دقيقة تأخيرات.. السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات المتوقعة اليوم الخميس

الخميس 14/يناير/2021 - 08:28 ص
قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
 متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة
 
ثالثًا: خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
 
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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