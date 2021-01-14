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أخبار العالم

كميات إضافية.. وزير الصحة السعودي: حريصون على جودة اللقاحات وتوفيرها بجميع المناطق

الخميس 14/يناير/2021 - 09:31 ص
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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أحمد محرم
كشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، عن سعى الوزارة لتوفير اللقاحات في جميع مناطق السعودية، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتظار توريد كميات إضافية حتى يمكن توزيعها على الجميع، وفق ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

جاء ذلك في رد وزير ‫الصحة على سؤال عن توفير اللقاحات في مناطق ‫السعودية لدى حضوره تدشين أمير الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مجموعة من المشاريع الصحية في المنطقة؛ إذ قال: "نحن نسعى لتوفير اللقاحات في جميع مناطق السعودية. وننتظر توريد كميات إضافية؛ حتى نستطيع توزيعها على الجميع".

وأضاف: "نحن حريصون على جودة اللقاحات، والتأكد من سلامتها ومأمونيتها؛ لذلك هناك تدقيق كبير جدًّا على جميع اللقاحات التي تدخل إلى السعودية للتأكد من سلامتها وجودتها العالية. ومتى ما توافرت سيتم توفيرها في مناطق الحدود الشمالية وجميع مناطق السعودية".

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الصحة، قد دشن عددًا من المشروعات الصحية في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال، تضمنت: تطوير مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب، وتطوير بيئة العمل بمركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان، وتطوير مبنى الموارد البشرية بمستشفى عرعر المركزي، وتطوير مركز صحي جنوب الفيصلية.‏ وكذلك إنشاء مراكز صحية بمحافظة رفحاء في مركز الجميماء، ورفحاء الشرقي، والخشيبي، وتطوير بيئة الأعمال في مركز رفحاء الشمالي، ومركز السكر والغدد الصماء.
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