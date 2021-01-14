قبل تشكيلها اليوم.. تعرف على اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب

تجرى صباح اليوم الخميس انتخابات اللجان النوعية بمحلس النواب الجديد للفصل التشريعي الثاني، والبالغ عددها 25 لجنة، وفقًا لما نصت عليه المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة (44): "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:





ويستعرض "صدى البلد" على النحو التالي اختصاصات هذه اللجان:





لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:





1- الشئون الدستورية.





2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.





3-شئون اللائحة الداخلية.





4-التشريعات المكملة للدستور.





5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.





6-معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.





7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.





8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.





9-شئون العضوية.





10-الحصانة البرلمانية.





11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.





لجنة الخطة والموازنة:

1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.





2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.





3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.





4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.





5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.





6-موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.





لجنة الشئون الاقتصادية:





1-السياسة الاقتصادية.





2-مسائل النقد والائتمان والادخار.





3-سياسة الأجور والأسعار.





4-التأمين والقروض.





5-شئون التجارة الداخلية.





6-التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.





7-شئون التجارة الخارجية.





8-التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.





لجنة العلاقات الخارجية:





1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.





2-السياسة الخارجية للدولة.





3-المؤتمرات الدولية.





4-العلاقات الدولية.





5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.





6-الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.





7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.





8-شئون المصريين المقيمين فى الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.





لجنة الشئون العربية:





1-العلاقات مع الدول العربية.





2-شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.





3-الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.





4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5-شئون التكامل مع السودان.





6-الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.





7-شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.





لجنة الشئون الأفريقية:





1-العلاقات مع الدول الأفريقية.





2-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.





3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.





4-شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.





5-الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.





6-شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.





لجنة الدفاع والأمن القومي:





1-شئون الأمن القومى.





2-أمن الدولة الخارجى.





3-شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة





4-شئون القوات المسلحة.





5-الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.





6-الطوارئ.





7-مكافحة الإرهاب.





8-التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.





9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.





لجنة الاقتراحات والشكاوى

1-الاقتراحات بقوانين التى تُقدم من أقل من عُشْر عدد أعضاء المجلس.





2-الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.





3-دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.





4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين والعمل على حلها.





لجنة القوى العاملة:

1-العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.





2-التشريعات العمالية.





3-التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.





4-التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.





5-تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.





6-الجمعيات التعاونية الحرفية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.





لجنة الصناعة

1-الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.





2-الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.





3-وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.





4-رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.





5-العلاقات الصناعية.





6-التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.





7-الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.





لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

1-المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.





2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.





4-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





لجنة الطاقة والبيئة

1-السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.





2-الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.





3-استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.





4-التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.





5-الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.





6-كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.





7-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.





لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية

1-الإنتاج الزراعى.





2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.





3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.





4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.





5-نهر النيل والرى والصرف.





6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.





7-الأمن الغذائى.





8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.





9-الثروة السمكية وتنميتها.





10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.





لجنة التعليم والبحث العلمي

1-التعليم بجميع أنواعه ومراحله.





2-شئون البحث العلمى.





3-تطوير التعليم الجامعى.





4-تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.





5-الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.





6-المجامع العلمية واللُّغوية.





7-السياسة التعليمية وجودة التعليم.





8-شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.





9-الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.





10-محو الأمية وتعليم الكبار.





11-التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.





لجنة الشئون الدينية والأوقاف





1-الشئون الدينية.





2-شئون الدعوة الإسلامية.





3-المساجد ودُور العبادة.





4-الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.





5-التعليم الأزهرى.





6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.





لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة





1-التضامن الاجتماعى.





2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.





3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.





4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.





5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.





6-تنظيم الأسرة.





7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.





8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.





9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.





10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.





11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.





12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.





لجنة الإعلام والثقافة والآثار

1-الإعلام المسموع والمرئى.





2-الصحافة المطبوعة والرقمية.





3-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.





4-ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.





5-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.





6-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.





7-الخدمات الثقافية.





8-الملكية الفكرية.





9-الفنون والآداب.





10-الآثار.





11-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.





12-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.





لجنة السياحة والطيران المدني

1-السياحة.





2-الطيران المدنى والنقل الجوى.





3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.

لجنة الشئون الصحية

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.





2- التأمين الصحى الشامل





3- التثقيف الصحى.





4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.





5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.





6- الصحة النفسية.





7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.





8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.





9- الرعاية الصحية للمسنين.





10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.





11- التشريعات الصحية.





12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.





لجنة النقل والمواصلات

1-النقل البرى.





2-النقل البحرى والنهرى.





3-قناة السويس.





4-الموانئ والطرق والكبارى.





5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.





لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.





2- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.





3- البريد.





4- أمن الفضاء المعلوماتى.





5- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

1- التعمير الحضرى والريفى.





2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.





3- المرافق العامة.





4- مواد البناء.





5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.





6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.





7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.





لجنة الإدارة المحلية

1- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.





2- تشريعات الإدارة المحلية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.





لجنة الشباب والرياضة

1- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.





2- الأندية ومراكز الشباب.





3- الرياضة.





4- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.





5- المسابقات والبعثات الرياضية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

لجنة حقوق الإنسان

1- الحقوق والحريات.





2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.





3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.





4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.





5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.





6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.





7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.