بعد هجوم عون على الحريري.. قصة تسريب زلزل الأجواء داخل لبنان

بمجرد نشره على وسائل الإعلام اللبنانية، لا يخلو حديث من التسريب الصوتي للرئيس اللبناني ميشال عون والذى يهاجم فيه سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف، حيث تحدث عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال لقائه معه قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بلبنان.









تسريب صوتي



أظهر التسريب الصوتي لكل من عون ودياب هجوما شنه الاثنان على الحريري دون ذكر اسمه، ويتهمه فيه بالكذب فيما يخص تسليمه تشكيلة مقترحة للحكومة، حيث قال عون : "ليس هناك تأليف قال إنه أعطاني ورقة" - في إشارة إلى لائحة تشكيلة الحكومة - هو يكذب ويقوم بتصاريح كاذبة".









اقرأ أيضا:











جاء رد عون بعد تساؤل طرحه حسان ديبا بشأن "أين أصبح تأليف الحكومة؟".









عون يهاجم الحريري دون ذكر اسمه

والتقط الفيديو، خلال اجتماع جمع عون بدياب قبيل جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا، وقد سأل دياب عون: "وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس"، فرد عون قائلا: "لا يوجد ​تأليف.. قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين، وهلا راح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر".



أما الحريري فقد خرج عن صمته وفى أول تغريدة له عقب هذا التسريب استعان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بنصوص من الكتاب المقدس وقال فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة: إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ،١/٢.. لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ ٢/٢".



وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية قبل أيام أن الحريري قام بتسليم الرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة لدراستها، وذلك عبر بيان رسمي بموقعها على "تويتر".







بدأت تلك الأزمة بين الحرير وعون بعد تسريب إحدى محطات التليفزيون اللبنانية، يوم الاثنين، تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.









وكان الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، قدم للرئيس عون، تشكيلا وزاريا، قائلا إن "المناخ إيجابي"، فيما ذكر مكتب عون حينها أن، "الطرفين اتفقا على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد".









وبمجرد خروج هذا التسريب على وسائل الإعلام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو يتحدث خلاله الرئيس ميشال عون عن كذب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.









وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وكان عون في لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.









هل هو تسريب متعمد

وتساءل نشطاء في لبنان عما إذا كان تسريب ذلك المقطع متعمدا، وزعته الرئاسة اللبنانية على وسائل الإعلام يوم الاثنين، وتبين أن الصوت لم يحذف منه.









وبعد مرور نحو 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.