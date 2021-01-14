محافظ المنيا يسلم 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

سلّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 107 عقود جديدة لتقنين أوضاع أملاك الدولة لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراضٍ زراعية على مساحة 1353 فدانًا، و56 عقد تقنين مباني على مساحة 8901 متر مربع، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وقال محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1292 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 720 عقد زراعة، بمساحة 207641.6 فدان، و572 عقد مباني، بمساحة 122711.21 متر مربع.





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أكد انه هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.





ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.





مناشدًا من لم يتقدموا للتقنيين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.





وفي سياق متصل ناقش المحافظ اللواء أسامة القاضي، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، آلية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونية 2023، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.





ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبد الحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.





أكد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.





كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل فى القرى الأكثر احتياجًا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.





كما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة محافظ الشرقية بمركز أبوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترعة وتطوير 22مسقي تخدم زمام حوالي 1500 فدان.





أكد المحافظ أن أعمال التطوير تجري في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري ، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.



