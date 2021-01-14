علاج منزلي لألم العين من اللحام ، الحرق المفاجئ هو التهاب مؤلم يصيب القرنية، وهو النسيج الصافي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين يحدث حرق الفلاش أو لحام عندما تتعرض للأشعة فوق البنفسجية الساطعة (UV) يمكن أن يكون سببها جميع أنواع ضوء الأشعة فوق البنفسجية، لكن مشاكل اللحام هي المصدر الأكثر شيوعًا، لهذا السبب يطلق عليه أحيانًا اسم "فلاش اللحام" أو "العين القوسية".









تشبه الحروق المفاجئة حروق الشمس في العين ويمكن أن تؤثر على عينيك، يمكن أن تصلح القرنية نفسها في غضون يوم إلى يومين، وعادةً ما تلتئم دون ترك ندبة ومع ذلك، إذا لم يتم علاج حرق الفلاش، فقد تبدأ العدوى، قد يكون هذا خطيرًا وقد يؤدي إلى فقدان البصر.









علاج منزلي لألم العين من اللحام

تناول الأدوية المسكنة للألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أو الكوديين افحص العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة، من المحتمل أن يستمر الألم لمدة يوم تقريبًا.

لا ترتدي العدسات اللاصقة حتى تلتئم عيناك.

ارتدِ نظارات شمسية إذا كانت عيناك حساسة للضوء.

استخدم الدموع الاصطناعية أو مواد التشحيم للمساعدة في أي إزعاج في عينيك يمكنك شراء هذه المنتجات بدون وصفة طبية من معظم الصيدليات.

من المهم العودة للفحص الطبي عندما ينصح طبيبك.







علاج العين من اللحام بالطماطم في معظم الحالات، ضع شيئًا ما لتبريده على حروق الشمس الشديدة، يمكنك تجربة الصبار أو الطماطم كإسعافات أولية، ولكن يوصى عمومًا أن يعطي الستيرويد الموضعي مزيدًا من الراحة.



علاج لوجع العين من اللحام

اشطف جفونك بالماء يمكن للشطف أن يزيل المهيجات ومسببات الحساسية من عينك، بحيث يمكن أن يقلل الجفاف والالتهاب.

اشرب المزيد من الماء للحفاظ على رطوبة العين، الأهم من ذلك أنه يقلل من الجفاف وبالتالي، يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى حرقان، ولاذع، وتهيج.

انقع قطعة قماش قطنية في ماء دافئ، وضع الكمادات الدافئة على عينيك المغلقتين عدة مرات في اليوم.

ضع شرائح الخيار على العين المغلقة لتقليل التورم والالتهاب والانتفاخ والحرقان.

حاول تجنب الشاشة الزرقاء أثناء عملية الشفاء هذا لأنك ستمنح عينيك استراحة.

يمكنك أيضًا استخدام شريحة من البطاطس الباردة.

تناول المزيد من المكملات الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للتخفيف من جفاف العين والحرقان، قد تشمل التونة والسلمون والأنشوجة والسردين.



قم بتشغيل جهاز ترطيب لزيادة رطوبة الهواء حتى يخفف جفاف العين.

جرب قطرات العين لمصابيح اللحام إذا كان أي من العلاجات المنزلية لا تعطي النتيجة تعتبر قطرات العين، أفضل قطرات العين لفلاش اللحام.









أفضل مسكن لآلام العين



القطرات المتوسعة: تُستخدم أحيانًا لإرخاء عضلات العين، والتي بدورها تخفف الألم وتسمح لعينيك بالراحة والشفاء سيبدو تلاميذك (الجزء الأسود من العين) أكبر من المعتاد يستمر هذا التأثير من عدة ساعات إلى بضعة أيام.





الضماد: يمكن تغطية عينيك بضمادة مبطنة لإراحتهما والسماح لهما بالشفاء لا تقود مع رقعة عين.









المضادات الحيوية: قد يُنصح باستخدام قطرات أو مرهم مضاد حيوي في المنزل لإيقاف العدوى، اتبع نصيحة طبيبك فيما يتعلق بعدد مرات استخدام القطرات أو المرهم الموصوف لك، قد يتم إعطاؤك أيضًا قطرة خفيفة مضادة للالتهابات تعتمد على الستيرويد.









مراجعة: ستتم مراجعتك خلال 24 إلى 48 ساعة للتأكد من أن عينيك تلتئم بعض المشاكل، مثل العدوى، لا تظهر على الفور في حالة وجود أي مشاكل خطيرة، سيتم إرسالك إلى طبيب عيون (طبيب عيون متخصص).









قطرات ومراهم للعين للحروق السريعة.









تتضمن الاقتراحات العامة لاستخدام قطرات العين والمراهم ما يلي:

اغسل يديك قبل لمس عينيك.

ضع إصبعك على خدك واسحب الجفن السفلي لأسفل.

قم بإمالة رأسك للخلف واسقط السائل خلف الجفن السفلي.

للمرهم، تشويه كمية صغيرة على طول الجزء الداخلي من الجفن السفلي تأكد من أن الفوهة لا تلمس العين.

يجب أن تستمر في العلاج حتى تلتئم عينيك.

احفظ جميع القطرات والمراهم في الثلاجة وبعيدًا عن متناول الأطفال.









مصدر المعلومات موقع .ishn وموقع fixitmanblog

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