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مرأة

اكتشف أعراض سرطان العين .. وأهم الأسباب والأنواع

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:31 م
اكتشف اعراض سرطان
اكتشف اعراض سرطان العين .. واهم الاسباب والانواع
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اسماء محمد
تعد العين من اهم الحواس التى يمتلكها الانسان ولكن للأسف تتعرض في بعض الاحيان للإصابة بمشكلات صحية مثل السرطان .

ووفقا لما أورده موقع " nhsinform" توجد عدة أنواع من السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها: سرطانة حرشفية الخلايا، سرطان الغدد الليمفاوية، الورم الأرومي الشبكي - سرطان الطفولة، سرطان العين، ويمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بمقلة العين أو ينتشر إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الثديين.

أعراض سرطان العين
لا يتسبب سرطان العين دائمًا في ظهور أعراض واضحة ويمكن اكتشافه فقط أثناء اختبار العين الروتيني، ولكن يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين:

ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك
عدم وضوح الرؤية
بقعة داكنة في عينك تكبر
فقدان جزئي أو كلي للرؤية
جحوظ عين واحدة
كتلة على جفنك أو في عينك تتزايد في الحجم
ألم في العين أو حولها ، رغم أن هذا نادر الحدوث

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب المزيد من حالات العين البسيطة ، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان، ومع ذلك من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض في أسرع وقت ممكن.

الورم الميلانيني في العين
سرطان الجلد هو سرطان يتطور من الخلايا المنتجة للصبغة والتي تسمى الخلايا الصباغية. تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد ، ولكن من الممكن أيضًا أن تحدث في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك العين.

يصيب الورم الميلاني في العين مقلة العين بشكل شائع. يسميها الأطباء أحيانًا الورم الميلانيني العنبي أو المشيمي ، اعتمادًا على الجزء المصاب من عينك بالضبط.

يمكن أن يؤثر أيضًا على الملتحمة ، أو الطبقة الرقيقة التي تغطي الجزء الأمامي من العين ، أو الجفن، ويحدث سرطان الجلد في العين عندما تنقسم الخلايا المنتجة للصبغة في العين وتتكاثر بسرعة كبيرة، ينتج عن هذا كتلة من الأنسجة تعرف باسم الورم.

أسباب سرطان العين 
ليس من الواضح سبب حدوث ذلك بالضبط ، ولكن العوامل التالية قد تزيد من خطر حدوثه:
• لون أفتح للعين إذا كانت عينيك زرقاء أو رمادية أو خضراء ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالأشخاص الذين لديهم عيون بنية.
• بشرة بيضاء أو شاحبة: يصيب سرطان العين في الغالب الأشخاص البيض وهو أكثر شيوعًا لدى أصحاب البشرة الفاتحة
• الشامات غير المعتادة: إذا كان لديك شامات غير منتظمة الشكل أو ملونة بشكل غير عادي ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد وسرطان الجلد.
• استخدام كراسي الاستلقاء للتشمس: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تعريض نفسك للأشعة فوق البنفسجية من كراسي الاستلقاء للتشمس ، على سبيل المثال ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين
• التعرض المفرط لأشعة الشمس: وهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وقد يكون أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان الجلد.
يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين أيضًا مع تقدم العمر ، حيث يتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص في الخمسينيات من العمر.
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