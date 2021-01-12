منها العلاجات الكثبية.. علاج سرطان جلد العين وطرق تشخيصه

يعد سرطان الجلد في العين من أخطر الأمراض التى تهدد سلامة العين مما يحتم علاجها بشكل سريع وفعال.





ووفقا لما أورده موقع " nhsinform" نعرض اليكم كيفية تشخيص سرطان جلد العين بشكل سريع وسليم وطرق علاجه.





تشخيص سرطان الجلد في العين

فحص العين: لإلقاء نظرة على هياكل عينيك بمزيد من التفصيل والتحقق من وجود تشوهات

الفحص بالموجات فوق الصوتية من العين: مسبار صغير يوضع على العين المغلقة يستخدم موجات صوتية عالية التردد لخلق صورة من داخل العين. يسمح هذا لطبيبك بمعرفة المزيد عن موضع الورم وحجمه

تصوير الأوعية الدموية بالفلورسين: حيث يتم التقاط صور السرطان المشتبه به باستخدام كاميرا خاصة بعد حقن الصبغة في مجرى الدم لتسليط الضوء على الورم

في بعض الأحيان ، يمكن استخدام إبرة رفيعة لإزالة عينة صغيرة من الخلايا من الورم (خزعة) . يتم تحليل المعلومات الجينية في هذه الخلايا لإعطاء مؤشر على فرص انتشار السرطان أو عودته.





علاجات سرطان العين

يعتمد علاج الورم الميلانيني في العين على حجم الورم وموقعه.

يهدف العلاج إلى الحفاظ على العين المصابة كلما أمكن ذلك، و العلاجات الرئيسية لسرطان العين هي:

المعالجة الكثبية: يتم إدخال لوحات صغيرة مبطنة بمواد مشعة تسمى لويحات بالقرب من الورم وتترك في مكانها لمدة تصل إلى أسبوع لقتل الخلايا السرطانية

العلاج الإشعاعي الخارجي: يتم استخدام آلة لتوجيه حزم الإشعاع بعناية إلى الورم لقتل الخلايا السرطانية

جراحة لإزالة الورم أو جزء من العين: قد يكون هذا ممكنًا إذا كان الورم صغيرًا ولا يزال لديك بعض الرؤية في عينك

إزالة العين (استئصال): قد يكون ذلك ضروريًا إذا كان الورم كبيرًا أو فقدت الرؤية ؛ سيتم في النهاية استبدال العين بالعين الاصطناعية التي تطابق عينك الأخرى

نادرًا ما يستخدم العلاج الكيميائي لعلاج سرطان الجلد في العين ، ولكنه قد يكون مناسبًا لأنواع أخرى من سرطان العين.

موقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لديها مزيد من المعلومات حول خيارات العلاج لسرطان العين و أنواع من جراحة سرطان العين .





آفاق سرطان الجلد في العين

تعتمد توقعات سرطان الجلد في العين على حجم السرطان في وقت تشخيصه وأي أجزاء من العين تتأثر بالضبط.





شاملة:

حوالي 8 من كل 10 أشخاص (80٪) مصابين بسرطان الجلد الصغير في العين سيعيشون لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص

حوالي 7 من كل 10 أشخاص (70٪) تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد متوسط ​​الحجم سيعيشون لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص