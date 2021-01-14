اقتصاد الإمارات.. 16.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الودائع لأكثر من عام خلال 10 أشهر

عاد عملاء البنوك العاملة في الإمارات الى زيادة حجم اسثتماراتهم في الودائع لأجل أكثر من عام والتي ارتفعت بمقدار 16.3 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 34.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 مقارنة مع نهاية العام 2019 وفقا للاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.





ويظهر رصد حركة مؤشر الإقبال على هذا النوع من الودائع أنه حافظ على نسب نمو جيدة منذ بداية العام 2020 مقارنة مع بقية الفئات الأخرى من الودائع لكافة الآجال المعمول بها لدى الجهاز المصرفي الإماراتي.





وتفصيلا فقد ساهم تواصل الاقبال على الاستثمار في الودائع لأجل أكثر من عام في رفع إجمالي الرصيد التراكمي الى نحو 63.2 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر 2020 بالمقارنة مع 46.9 مليار درهم في ديسمبر من العام 2019 .





وتشكل الودائع لمدة اكثر من عام نحو 7.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع بكافة آجالها والتي وصلت قيمتها لدى الجاز المصرفي 889.3 مليار درهم تقريبا في نهاية أكتوبر الماضي.





وتستحوذ البنوك الوطني الإماراتية على نحو 60.802 مليار درهم اي ما نسبته 96.2% من اجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الودائع بحسب احصائيات المصرف المركزي التي تظهر أن بقية المبلغ ُسجل لصالح البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.





يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" التي يعلنها المصرف المركزي أظهرت خلال اليومين الماضيين تساوي نسبة الفائدة تقريبا على الودائع لاجل عام و6 أشهر.