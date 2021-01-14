مصرع ربة منزل تناولت أدوية مهدئة عن طريق الخطأ بإحدى قرى الدقهلية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة إثر تناول أدوية مهدئة عن طريق الخطأ لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية بقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية .





وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى دماص المركزي بوصول انتصار ف م ش ٢٤ عاما ربة منزل ومقيمة قرية " كفر بهيدة " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر ادعاء تناول مادة مهدئة وتم تحويلها الى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفيت عقب وصولها.





وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال شقيقها علاء ٢٦ عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بأن شقيقته تعانى من حالة نفسية سيئة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها قامت على إثرها بتناول جرعة زائدة من الأقراص الدوائية " المهدئة " بطريق الخطأ مما أدى الى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



