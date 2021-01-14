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تعليم

تعليمات جديدة بشأن امتحانات حقوق عين شمس

الخميس 14/يناير/2021 - 05:43 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لقرار مجلس الوزارء بنظام التعليم عن بعد مشيرا إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمة بشكل مستمر.

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وأوضاف الدكتور ناجي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من 95% من المحاضرات سواء بالشكل المباشر أو ونلاين وتستمر الدراسة الفترة الحالية أونلاين فقط موضحا، أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام بناء على قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.


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وشدد عميد كلية الحقوق على سرعة تقديم ملفات وسداد الرسوم الدراسية لطلاب الفرقة الأولى (انتظام وانتساب ) بحد اقصي الخميس 21_1_2020 مطالبا بسرعة سداد المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة.

وكشف الدكتور ناجي عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:

1_ المحكمين 
2_ المشرفين 
3_ الطالب 

يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.
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