لا يعرفون الثمن للوصول إلى ما أنت عليه.. منة فضالي توجه رسالة لـ متابعيها

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلقت منة فضالي على الصور التي ظهرت بها بلوك جديد قائلة "غالبا ما يكون الأشخاص الذين ينتقدون حياتك هم الأشخاص الذين لا يعرفون الثمن للوصول إلى ما أنت عليه اليوم".





يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".









العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".







