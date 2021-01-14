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فن

كريم عفيفي يمازح متابعيه بفيديو من مسلسل سك على أخواتك

الخميس 14/يناير/2021 - 07:15 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو كوميدي له من مسلسل سك على اخواتك. 

وعلق كريم عفيفي على الفيديو قائلا: "لما تبقى زهقان وتدخل أوضة اختك من وراها وهى تقفشك".

واعلن الفنان كريم عفيفى بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" الذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد. 
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