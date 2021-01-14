رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء في مواجهة كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دكاترة_ممرضين_ابطال_حقيقيين دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينجيكم ويجازيكم عننا كل خير#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين" و "مجهود لن يضيع بإذن الله #دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين".
وقال أخرون "#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين، أنتوا بتخاطروا بصحة أزواجكم وأولادكم في سبيل انقاذ أنسان مصري ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم يا رب" و" مسانده للابطال اللي بتتعب علشان صحتنا".