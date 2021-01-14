رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء في مواجهة كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دكاترة_ممرضين_ابطال_حقيقيين دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينجيكم ويجازيكم عننا كل خير‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين" و "‏مجهود لن يضيع بإذن الله ‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين".









وقال أخرون "‏‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين، أنتوا بتخاطروا بصحة أزواجكم وأولادكم في سبيل انقاذ أنسان مصري ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم يا رب" و" ‏‎مسانده للابطال اللي بتتعب علشان صحتنا".



