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فن

رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء في مواجهة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:24 م
الأطباء
الأطباء
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دكاترة_ممرضين_ابطال_حقيقيين  دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينجيكم ويجازيكم عننا كل خير‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين" و "‏مجهود لن يضيع بإذن الله ‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين".


وقال أخرون "‏‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين، أنتوا بتخاطروا بصحة أزواجكم وأولادكم في سبيل انقاذ أنسان مصري ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم يا رب" و" ‏‎مسانده للابطال اللي بتتعب علشان صحتنا".

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